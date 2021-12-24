24 декабря 2021



Орловские чиновники начали войну с зимними забавами

Вместо того, чтобы оборудовать излюбленные места катания детворы с горок (например, поставить внизу элементарные уловители из покрышек) городские чиновники предпочли действовать более привычными методами – запретами. Так, первый заммэра Олег Минкин накануне дал территориальным управлениям поручение выявить склоны, которые орловцы самовольно превращают в зимний аттракцион. В этот список войдут традиционные несанкционированные горки: в ландшафтном парке «Дворянское гнездо», в районе памятника Тургеневу, на пересечении улиц 1-й Курской и Молдавской. Полный перечень сейчас составляется, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

УКХ поручено установить знаки, запрещающие катание. А если предупреждающий аншлаг не притормозит затейников, то это сделает посыпка горки песком и солью. Особо любимые горки вообще очистят от снега. При этом составляя списки мест, где запрещено кататься – власти не предлагают места, где катание безопасно и вполне разрешено.

Справедливости ради стоит отметить, что еще 20 лет назад мало кто слышал о так называемых «ватрушках». Основное средство катания с гор были санки и ледянки (а также куски линолеума и собственные пятые точки). Ни одно из этих средств спуска с гор не развивало такой скорости, как «ватрушка». И санки вообще были вполне управляемыми – достаточно было опустить ноги по бокам полозьев и ребенок вполне контролировал траекторию движения. «Ватрушки» в отличие от санок, совершенно неуправляемы. Перелом конечностей — самое лёгкое, чем можно отделаться на таком транспорте. Более суровый вариант развития событий — пожизненная инвалидность. Особенно чревато последствиями катание с горок, которые примыкают к водным объектам или проезжим частям. Например, были случаи, когда, катаясь у памятника Тургеневу, люди вылетали на набережную. Прямо в реку ведёт и склон близ школы №27.

«Мы должны понимать, что для законности этого досуга необходим целый комплекс мер безопасности. Посмотрите любые зимние соревнования, на каком уровне там обеспечена безопасность опытного, профессионального спортсмена: ограждения, сеткоулавливатели, постоянное дежурство медработников… А наши граждане, не имея никакой подготовки, берут картонку, стелют и мчатся с горы, уклоном 70 градусов, на скорости в 100 км/ч. Зачем испытывать судьбу? Зачем гулять так, чтобы душа из тела выходила? Выберите менее экстремальный и травмоопасный досуг!» — призвал орловцев начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Мераб Дохнадзе.

 

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Опубликовано 24 Дек 2021 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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