Орловские чиновники начнут работать с 7.30

Сити-менеджер Александр Муромский будет ежедневно рано утром проводить планерки с участниками дорожного ремонта. Первая подобная «раздача слонов» состоялась сегодня, 4 мая, с представителями подрядных организаций ООО «РемДорСтрой», ООО «ГорСтрой», ИП Гришина, МУП «Спецавтобаза», а также с сотрудниками управления коммунальным хозяйством (УКХ) и заместителями по территориям.

Сити-менеджер Александр Муромский подчеркнул, что дорожный вопрос находится у него на личном контроле и спрос за любой срыв будет жестким, вплоть до увольнений ответственных. Он сообщил, что отныне каждое утро, включая праздники и выходные, в 7.30 он будет проводить в своем кабинете планерки с руководителями профильных структурных подразделений, муниципальных предприятий, подрядных организаций. На каждой планерке подрядчики будут отчитываться перед главой о работе, проделанной за предыдущие сутки, и представлять график работ на предстоящие.

«Постройте систему таким образом, чтобы накануне утром был готов график работ дорожников с указанием мест, где проводят ремонт и количеством бригад», — поручил Александр Муромский.

Он заострил внимание на неудовлетворительной работе сотрудников УКХ, уполномоченных контролировать работы.

«Вчера ночью лично убедился, что из заявленных 12 бригад дорожников вышли только четыре. При этом не увидел ни одного сотрудника отдела дорожного контроля УКХ, призванного, что называется, стоять у подрядчиков над душой. Как минимум один человек от заказчика должен ночью работать, контролировать качество работ, своевременно указывать на недостатки, отклонения от проекта, проверять температуру асфальтобетонной смеси. Иначе через три месяца на отремонтированном участке снова появятся ямы. Заказчик должен понуждать, требовать и отвечать за результат», — отметил глава горадминистрации и потребовал предоставить ему список ответственных лиц с указанием контактных номеров, чтобы связь была оперативной и круглосуточной.

Он также отметил: «Врио губернатора Орловской области поставил нам задачу завершить ямочный ремонт до 15 мая. В первую очередь следует отремонтировать дороги с наиболее интенсивным потоком транспорта — центральные улицы и перекрестки, затем — периферийные улицы».

«Утренние планерки будем проводить до тех пор, пока у меня и у вас не будет уверенности в том, что процесс полностью отлажен», — подытожил Муромский.