Орловские чиновники перепутали 52-ое место и 11-ое на всероссийских играх

Пресс-служба областного правительства опубликовала 9 августа интересный пресс-релиз, что «команда Орловской области заняла 11 место в ХII Всероссийских летних сельских спортивных играх». Как пишут чиновники, финал состязаний проходил со 2 по 7 августа в Курске. Его участниками стали более 2 тысяч спортсменов, занятых на предприятиях и организациях АПК, а также в социальной сфере села, из 67 регионов России.

Вот только здесь есть одна неувязочка. Опубликован официальный итоговый протокол, в котором черным по-белому написано, что команда Орловской области по факту заняла 52 место из 67. В этом списке все без исключения регионы ЦФО обошли орловскую команду.

Откуда же в официальном релизе взялось более высокое 11-е место? Чтобы не было обидно участникам, команды ранжировали по численности сельского населения в регионах. В пятой группе с численностью до 350 тысяч человек команда орловской области заняла обидное 11 место из 13. При этом областная пресс-служба на голубом глазу преподносит неосведомленным жителям, что орловцы заняли 11-е из 67. Как после этого можно верить информации областного правительства по более серьезным информационным поводам, если даже в таких мелочах областные чиновники предпочитают врать своим жителям? А между тем, это 52-ое место серьезный повод задуматься — как вообще развивается спорт на орловском селе? Но никто об этом думать не будет. Зачем развивать реальный спорт, если можно на бумаге нарисовать любые оптимистичные цифры?

Ссылка на скачивание протокола: https://yadi.sk/mail?hash=FWKH%2Bov%2FzTIuq%2F%2Ba%2B1YbfyctOj7p0rtYr6sVCGAco9Y%3D