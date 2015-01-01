Орловские чиновники утверждают, что угроза распространения птичьего гриппа в регионе миновала

Вспышку птичьего гриппа в Орловской области удалось локализовать. В регионе продолжаются профилактические мероприятия, но угроза распространения вируса миновала, сообщает пресс-служба губернатора.
Вспышка птичьего гриппа в г. Ливны Орловской области была зафиксирована 22 июня. В этот день указом главы региона на территории муниципального образования был введён карантин и утверждён план профилактических мероприятий.  Ограничительные мероприятия продлятся не менее 21 дня.
Специалисты ветеринарной службы обнаружили очаг заболевания на территории одного из личных подсобных хозяйств города. Заражённая птица была ликвидирована, проведена дезинфекция хозяйственных построек и прилегающих территорий. В эпизоотический очаг ограничен доступ посторонних лиц, запрещен вывоз птицы и продуктов птицеводства, кормов, инвентаря, помета.

На дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, организованы круглосуточные контрольно-пропускные посты.
Личные хозяйства микрорайона, в котором произошла вспышка, остаются под постоянным контролем ветеринаров и врачей. Новых очагов заболевания у домашней птицы за прошедший период не выявлено. Передача вируса людям также не зарегистрирована.
Режим карантина не снят. Зона наблюдения ограничена радиусов 10 км от очага заболевания.  Специалисты проводят ежедневный мониторинг, профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением.
Всего в ходе профилактических мероприятий было ликвидировано более 100  птиц. По решению главы региона, потери жителей будут компенсированы из резервного фонда правительства области.

Напомним, ранее «Орловские новости» со ссылкой на местное издание «Уездный город» сообщало об уничтожении в связи с птичьим гриппом около 1300 голов птицы.

 

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Опубликовано 05 Июл 2018 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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