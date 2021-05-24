Орловские дачники открыли сезон с крупными долгами за электроэнергию

По данным на 1 мая 2021 года, дебиторская задолженность садоводческих товариществ региона перед Орловским энергосбытом составляет 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на четверть. У отдельных СНТ долги копятся с прошлого дачного сезона.

Наиболее крупная задолженность сложилась у СНТ «Коммунальник-3» — 369 тыс. рублей; СНТ «Дормашевец» — 343 тыс. рублей; СНТ «Дружба» — 280 тыс. рублей; СНТ «Огонек» — 205 тыс. рублей.

Орловский энергосбыт призывает дачников своевременно оплачивать счета за электроэнергию, а также вести общественный контроль за тем, как председатели СНТ рассчитываются за потребленный ресурс с гарантирующим поставщиком. Со своей стороны, гарантирующий поставщик ведёт систематическую претензионно-исковую работу в отношении злостных неплательщиков – СНТ Орла и Орловского района.

К числу добросовестных товариществ, которые своевременно исполняют обязательства по оплате электроэнергии, Орловский энергосбыт назвал СНТ «Здоровье-2», СТ «Нарышкино», СНТ «Дубки», СНТ «Успех», СНТ «Связист», ГСК «Энергетик-2».