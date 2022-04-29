Орловские дачники смогут принимать решение об оформлении участков общего пользования кворумом голосов

Процедуру оформления долевой собственности участков будет возможно кворумом голосов. Кворум составляет две трети голосов от общего числа присутствующих на общем собрании собственников. Специалисты Кадастровой палаты Орловской области разъяснили о чем речь.

Таким образом оформить участок общего пользования в долевую собственность станет проще. В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, упраздняющий процесс. Сейчас для принятия такого решения требуется согласие 100% собственников, что практически нереально.

В каждом садоводческом товариществе есть собственники, не вступившие в права наследования, брошенные участки, владельцев которых сложно найти или они уже умерли. Поэтому правительство выступило с предложением изменить процедуру оформления долевой собственности, внести поправки в федеральный закон о садоводстве и Земельный кодекс, которые позволят принимать решение об оформлении участков кворумом голосов. Кворум будет составлять две трети голосов от общего числа присутствующих на общем собрании, а именно реальных дачников, а не тех людей, за которыми участки числятся.

Территория садового некоммерческого товарищества (СНТ) включает в себя не только участки личного пользования, но и земельные участки общего назначения. Такие участки, предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков. Например, это участки занятые дорогами внутри СНТ, разворотными площадками, заборами и воротами, которые находятся в общей собственности, включают в себя площадки, предназначенные для занятия спортом и детских игр, сбора мусора, занятые сооружениями водоснабжения, электроснабжения, охраны, противопожарными сооружениями и тому подобное.

Оформление в долевую собственность участков общего пользования нужно, чтобы, например, исключить самозахват земель со стороны других дачных товариществ или поселков. Законотворцы говорят, что скоро уже не потребуется решения большинства членов садоводческого товарищества на общих собраниях.

Все правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, вправе использовать земельные участки общего назначения для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к таким земельным участкам. Выдел в натуре и отчуждение своей доли в праве общей собственности на имущество общего пользования не допускается.

«Оформление земельных участков общего назначения в садоводческих товариществах позволит рационально использовать территорию, планировать размещение объектов, необходимых для удовлетворения общих нужд дачников, позволит пресечь случаи увеличения недобросовестными собственниками своих участков за счет земель общего назначения, что приведет к уменьшению нормативной ширины проездов и дорог»,- поясняет спикер Кадастровой палаты Орловской области Вячеслав Бувин.

Правительство за проектом предлагает закрепить проведение онлайн-голосований. Тестируется возможность организовывать их через портал госуслуг.