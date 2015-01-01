Орловские депутаты отказались обсуждать пенсионную реформу

Орловский облсовет не стал обсуждать грядущую пенсионную реформу, сославшись на каникулярное время. Как пишет «Коммерсант», именно отпуск стал причиной ухода от обсуждения самой злободневной темы, а не на то, что регионом управляет единственный врио губернатора-коммунист Андрей Клычков. Между тем, почти все региональные парламенты в Черноземье поддержали пенсионную реформу. Напомним, она предполагает увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин.

Как справедливо отметил депутат Белгородской облдумы Валерий Пучков: «Три года назад бурно обсуждалось, что изобразить на “дветысячирублевых” и двухсотрублевых купюрах, объявлялся конкурс, бурно обсуждали, бились в спорах. А тут решается вопрос, который касается каждого жителя России — и тишина».

 

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Опубликовано 17 Июл 2018 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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