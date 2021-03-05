5 марта 2021



Орловские дети показали, как видят работу спасателей и пожарных

В Орле состоялся областной этап конкурса детского декоративно-прикладного творчества и рисунка «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». Труд пожарных, спасателей и вопросы безопасности – все эти темы нашли отражение творчестве ребят. Компетентное жюри просмотрело несколько сотен детских работ, чтобы выбрать лучшие из них и назвать имена победителей.

Повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения – важнейший фактор, способный повлиять на снижение количества погибших и пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Финал конкурса проходил в библиотеке имени Бунина. С каждым годом растет качество исполнения работ и выразительность. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет. Представленные ими работы были распределены в номинациях «Детский рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» и «Технические виды творчества». Возрастных групп четыре: дети до 7 лет, 8-11, 12-14, 15-18 лет.

В читальном зале «Бунинки» разместились около 500 работ детей со всех уголков области. Ежегодный конкурс помогает с раннего возраста познакомить детей с опасностью и коварством огня, безопасностью на водных объектах, в быту и на природе, действиям при чрезвычайных ситуациях. Каждый участник может выразить свое представление о безопасности в различных видах творчества, таких как: рисунок, плакат, декоративно-прикладное и техническое творчество.

Конкурсная комиссия оценивала соответствие работ тематике конкурса. От их опытного взгляда не ускользнула ни одна деталь, ведь из большого числа работ им необходимо было выбрать действительно яркие и качественно выполненные работы, соответствующие условиям конкурса. А таковыми являются основы безопасного поведения, защита от чрезвычайных ситуаций, работа профессиональных пожарных и спасателей, пожары в природе, спасательная и противопожарная техника. Особенно требовательно жюри было к соответствию возраста учащихся и технике выполнения работ. Так получалось, что на одно место претендовало сразу несколько работ. Члены жюри отметили активность участников, многообразие работ, и высокое качество исполнения. Из года в год дети радуют жюри своими неиссякаемыми идеями и творческими работами. Перед жюри стоял нелегкий выбор, ведь все участники представили на конкурс достойные работы. Но по итогам жарких споров были определены лучшие произведения маленьких и юных авторов. С работами участников конкурса смогут ознакомиться все посетители библиотеки имени Бунина, где будет организована выставка. Ее сможет посетить любой желающий и узнать, что дети Орловщины, независимо от возраста, умеют создавать настоящие произведения искусства и отлично разбираются в вопросах безопасности.

Все ребята, выбрав тему и творчески работая над ней, не только успешно справились с задачей, но и закрепили знания основ безопасности жизнедеятельности, а также продемонстрировали навыки творческой, кропотливой работы. Спасибо им, их родителям и педагогам за это!

 

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Опубликовано 05 Мар 2021 в 11:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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