Орловские дети убивают лето дома

На официальном портале Орловской области проводится опрос посетителей: «Где этим летом отдыхают ваши дети?». На момент написания заметки из 287 проголосовавших, большая часть, а именно 155 человек оставили детей на все лето дома. На втором месте по популярности идет вариант «В деревне» — его выбрали 57 человек. В другие регионы отправилось 28 семей. Практически поровну 20 и 19 человек побывали в летних и пришкольных лагерях. Наконец, самый непопулярный ответ — на черноморском побережье.

Между тем, официальный рупор облправительства — «Орел регион» рапортует о том, что в лагерях побывали чуть ли не все орловские дети — аж 67 тысяч. Голосование жителей на официальном портале Орловской области показывает, что бравурные отчеты чиновников имеют весьма отдаленное отношение к реальному положению дел.