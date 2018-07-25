25 июля 2018



Орловские дети убивают лето дома

На официальном портале Орловской области проводится опрос посетителей: «Где этим летом отдыхают ваши дети?».  На момент написания заметки из 287 проголосовавших, большая часть, а именно 155 человек оставили детей на все лето дома. На втором месте по популярности идет вариант «В деревне» — его выбрали 57 человек. В другие регионы отправилось 28 семей. Практически поровну 20 и 19 человек побывали в летних и пришкольных лагерях. Наконец, самый непопулярный ответ — на черноморском побережье.

Между тем, официальный рупор облправительства — «Орел регион» рапортует о том, что в лагерях побывали чуть ли не все орловские дети — аж 67 тысяч.  Голосование жителей на официальном портале Орловской области показывает, что бравурные отчеты чиновников имеют весьма отдаленное отношение к реальному положению дел.

 

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Опубликовано 25 Июл 2018 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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