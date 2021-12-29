Орловские дети уже испытывают первый лед на прочность

Только за вчерашний день на реке в черте города было замечено три группы несовершеннолетних, опрометчиво проверяющих хрустальную поверхность на прочность. Одни из них покинули берег ради экстрима, другие — ради прикольного селфи или нового видео для «Тик-Тока». Мотивы у ребят разные, но исход может оказаться одним.

«К сожалению, нами выявляются факты нахождения на льду несовершеннолетних. На период зимних каникул дети организуют свой досуг самостоятельно, пристального внимания взрослых за ними нет. Но сегодня ледяной покров составляет максимум 6-7 см, и он постоянно подтачивается течением реки. Мы продолжаем работу по инструктированию населения. Особый упор делаем на рассылку памяток в родительских чатах. Просим всех подключиться к проведению инструктажей. От этого зависит жизнь наших детей», — обратился к гражданам начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации Орла Мераб Дохнадзе.

«Управлением коммунальным хозяйством» на прибрежных зонах установлены предупреждающие знаки. Но и сами орловцы не должны проходить мимо нарушителей. Если вы заметили у водоёма ребёнка – окрикните его, напомните, что выходить на лёд без необходимости может быть опасно! То же самое касается и взрослых людей. Не испытывайте своё везение, ваш первый шаг на лёд может стать последним в жизни! – обратилась к жителям пресс-служба городской администрации.