11 марта 2022



Орловские «Дети войны» получат удостоверения до 9 мая

Об этом стало известно сегодня на заседании профильного комитета облсовета. Выдача удостоверений будет носить беззаявительный характер, так как многим тяжело ходить по инстанциям и собирать, а также носить туда-сюда кучу документов. Поэтому принято решение — удостоверения будут выдаваться на основе базы данных, имеющейся в распоряжении отделения ПФР по Орловской области и органов соцзащиты региона.

Напомним, в октябре 2021 года облсоветом приняты изменения в закон Орловской области о Детях войны, которые предусматривают возможность выдачи орловцам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года удостоверения «Дети войны Орловской области». Форма, порядок выдачи удостоверения и его замены были утверждены облправительством.

За необходимость введения удостоверений ходатайствовали в первую очередь в Орловском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Дети Войны», которое возглавляет Тамара Сиянова. Отметим, что удостоверение не только придаёт статусность владельцу, но и подтверждает право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, а также на внеочередное получение социальных услуг в организациях соцобслуживания, находящихся в ведении Орловской области.

По информации ПФР, на 1 января 2022 года на территории Орловской области проживают 39 800 Детей войны.

 

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Опубликовано 11 Мар 2022 в 18:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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