Орловские детские врачи напомнили 5 главных опасностей лета

Лето для детей — это самые длинные каникулы, а значит, масса свободного времени на отдых и развлечения. Но риски в это время года подстерегают на каждом шагу, особенно, когда дети остаются одни. О 5 главных опасностях, которые подстерегают детей летом, рассказал заместитель главного врача НКМЦ по хирургии и ВМП Иван Журило.

Солнце. Друг ребенка на прогулке в солнечные дни — панама, шляпа, бейсболка или любой другой головной убор. Стоит помнить, что самое «злое» солнце с 12 до 14 часов, когда УФ-лучи наиболее сильные. Этот период времени лучше пересидеть дома. Также на прогулке важно защитить свою кожу кремом с показателем SPF на уровне 50.

Травмы. Летом у врачей травмпункта работы больше, чем в любое другое время года. Главные развлечения у детей на детской площадке — качели и горки — в лидерах по количеству полученных на них травм.

Открытые окна. В зоне риска по этой категории — дети в возрасте от полутора до 3-4 лет, когда ещё у них не хватает понимания ситуации, но присутствует большая двигательная активность, которой хватает, чтобы забраться на подоконник. При падении с высоты дети получают самые тяжелые травмы, поэтом лучшим вариантом уберечься от опасности будут специальные замки на окна и присмотр за любознательным малышом.

Дорога. Здесь в зоне риска — подростки. У них всё в точности, как у малышей в предыдущем пункте, — сознательности и опыта мало, но двигательная активность высока. Подростки без водительских прав и особых знаний пробуют свои силы в управлении мопедами, скутерами, мотоциклами, что приводит к своим последствиям на дороге, зачастую трагическим. Юные любители велопрогулок и их родители зачастую забывают об элементарном средстве безопасности — шлеме, который может уберечь их от черепно-мозговой травмы.

Химические ожоги и инородные тела. Профилактическое мероприятие здесь всего одно и сделать его нужно один раз — просто убрать все бутылки с химией на верхнюю полку. Помните, что батарейки опасны не меньше кислот. Ребенка нужно сразу же доставить в клинику: батарейка, попав в пищевод, может запросто прожечь в нем дыру, вступив в реакцию со слюной.

 

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Опубликовано 22 Июн 2018 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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