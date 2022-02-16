Орловские дороги становятся безопаснее

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

Соблюдая правила дорожного движения, нужно все время быть внимательным – вдруг кто-то на дороге этих правил не знает. Поэтому даже при проезде перекрестка по главной дороге лучше убедиться – точно ли вас пропускают? Таким жизненным наблюдением поделился начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области полковник полиции Александр Коршунов на пресс-конференции по итогам минувшего года. Речь, как обычно, зашла о самых разных аспектах безопасности дорожного движения. И по традиции журналисты получили возможность задать все интересующие их вопросы. И получили исчерпывающие ответы.

«Дорожные войны» не утихают, но пострадавших стало меньше

В 2021 году наблюдалось сокращение аварийности практически по всем самым важным параметрам. В рамках программы «Безопасные автомобильные дороги» установлен ряд индикаторов, по которым отслеживается сокращение аварийности. Также установлены параметры, к которым должен прийти наш регион к 2024 году. При этом по ряду направлений уже сейчас Госавтоинспекции совместно с местными властями удалось выйти на заданные показатели. Самое важное, что за сухими цифрами статистики – чьи-то спасенные жизни, сохраненное здоровье, возможность и дальше заниматься любимым делом. Поэтому люди в погонах не намерены расслабляться и почивать на лаврах. Контроль за движением на дорогах и состоянием самих дорог будет продолжен.

Кстати, о состоянии дорог. В 2021 году недостатки в содержании улично-дорожной сети зарегистрированы в 231 ДТП (рост на 4%). Из-за плохих дорог в авариях погибло 17 человек (что на треть меньше, чем годом ранее). Зато травмы получило больше пассажиров и пешеходов – 297 человек. В целом, если посмотреть на статистику, то в каждом третьем ДТП сопутствующими условиями стали проблемы с улично-дорожной сетью. И это не только ямы в асфальте. Сюда же относятся недостатки зимнего содержания улиц (не вовремя расчищенные от снега проезды, несвоевременная обработка песко-соляной смесью), отсутствие или плохая различимость дорожной разметки; дорожные знаки (их отсутствие, неверная установка или то, что они закрыты ветками и не видны водителям); плохая или недостаточная освещенность (про энергосервисный контракт в Орле не говорил только немой, но ситуация пока не движется с «мертвой точки»). В ГИБДД воздействуют на нарушителей, правда, исключительно «методом кнута». Но, как показывает статистика, иначе не получается – в 2021 году было возбуждено на четверть больше административных дел в отношении должностных и юридических лиц. Причем, как показывают опять же обобщенные данные, рост произошел за счет привлечения к ответу именно должностных лиц. То есть у выявленных нарушений есть конкретные фамилии и должности.

Начало 2022 года вселило оптимизм. Хотя выросло общее число ДТП, удалось серьезно снизить смертность в авариях, сократилось и число получивших травмы. Особо глава Госавтоинспекции отметил, что все до единого дети, которые попадали в ДТП в качестве пассажиров, находились в специальных удерживающих устройствах. Естественно, это повлияло на снижение тяжести последствий.

Светофоры поумнеют… когда-нибудь

В очередной раз на пресс-конференции коснулись темы регулировки работы светофоров. В ГИБДД ждут не дождутся, когда же наконец заработает интеллектуальная транспортная система (ИТС), чтобы режим работы светофоров корректировался искусственным интеллектом. Программа сама будет анализировать образование пробок и менять режим работы светофоров. При этом важно отметить, что реагировать на ситуацию ИТС должна не только постфактум, хотя и такая функция необходима. Самое главное, что ИТС проанализирует, где и в какое время начинает скапливаться большое количество машин, и будет менять режим работы светофоров до часа пик, чтобы минимизировать время стояния в пробке. И второй важный момент – это регулировка соседних перекрестков. Практика показала, что изменение режима работы на одном объекте не решает проблему, если не скорректировать работу соседних светофоров. Поэтому ИТС должна будет решать проблему не локально, а в комплексе с соседними перекрестками. Есть надежда, что ИТС подскажет «отцам города», и как решать другие проблемы – например, расширять улицы или строить новые проезды. Но пока все это лишь надежды.

В реальности ГИБДД может констатировать, что удалось сократить число наездов на пешеходов из-за смены режима работы светофоров – теперь все больше перекрестков в Орле, когда зеленый загорается сразу в четыре стороны и только для пешеходов – это так называемая «пешеходная пауза». Да, это создает неудобства водителям, но, когда на одной чаше весов жизнь и здоровье людей, а на другой чье-то время – выбор очевиден. Люди важнее. Поэтому практика перехода на такой режим будет продолжена и дальше. Есть хорошие новости и для автомобилистов. В городе становится все больше переходов, оборудованных кнопкой вызова. То есть пока на переходе нет людей, для автомобилей все время горит зеленый.

Кстати, хотелось бы донести до водителей, жалующихся на большое число светофоров, простую мысль. Первым делом в месте, где большой поток людей пересекает проезжую часть, делается самая обычная «зебра» со знаками и ограждением. Без каких-либо светофоров. И только если в этом месте продолжаются наезды на пешеходов, приходится принимать такое непопулярное решение, как установка светофора. Поэтому, чем уважительнее будут относиться к пешеходам водители, тем меньше будет поводов ставить светофоры. Со своей стороны, пешеходам тоже стоит помнить, что человеку остановиться гораздо проще, чем затормозить автомобиль весом в несколько тонн. И прежде чем переходить через улицу, надо убедиться в том, что вам уступают дорогу. Вежливость особенно хороша, когда она взаимна.

Увы, с помощью светофоров не всегда удается решить проблему образования пробок. Еще одним способом борьбы с автомобильными заторами в Госавтоинспекции назвали внедрение кругового движения. Но пока в Орле эта практика особого распространении не получила. В качестве примера был приведен конкретный перекресток, где каждый день собирается внушительная пробка. По задумке там хотели сделать движение по кругу с островком безопасности, но денег на такое решение в городе не нашлось. Поэтому приходится стоять. Но в ГИБДД не теряют надежды, что еще в этом веке в администрации Орла появится специалист, который бы отвечал именно за организацию дорожного движения. Поскольку многие проблемы можно и нужно решать еще на этапе проектирования и строительства. Такой профессионал крайне необходим областному центру.

Отмена техосмотра — благо или зло?

Поговорили на пресс-конференции и о вступивших в силу изменениях в закон «О техническом осмотре транспортных средств». Не повлияет ли отмена техосмотра на аварийность? – поинтересовались наши коллеги у начальника УГИБДД. «Статистика покажет», – отметил Александр Коршунов. Но не надо забывать и о тех инструментах, которые все еще продолжают работать. Например, при перерегистрации транспортного средства (если с момента регистрации прошло 4 года и более, включая год выпуска) водитель обязан предъявить диагностическую карту. То есть заставить водителя никто не может, но проверку состояния транспортного средства добровольно пройти придется.

Вместе с тем глава Госавтоинспекции хотел бы предостеречь автовладельцев от лжеоператоров техосмотра, которые продают диагностические карты через Интернет (уже имеются прецеденты). Система выстроена таким образом, что сам бланк диагностической карты еще ни о чем не говорит сотруднику ГИБДД. Проверка будет вестись по единой базе данных государственного технического осмотра. И только если в этой базе есть сведения о техосмотре, он считается пройденным. Если же выяснится, что водитель предъявил бланк несуществующего техосмотра, его ждет разбирательство по факту использования поддельных документов.

Что касается контроля технического состояния на линии, то по федеральной программе получено достаточное количество приборов для измерения самых разных параметров автомобиля. И сотрудники ГИБДД проводят регулярные проверки на дорогах, в ходе которых проверяется состояние транспортных средств. Есть ряд нарушений, за которые предусмотрено запрещение дальнейшей эксплуатации автомобиля с постановкой на штрафстоянку (это проблемы с рулевым управлением, тормозами и т.д.). И есть ряд нарушений, которые приводят к штрафу. Что касается транспорта юридических лиц, то для них техосмотр никто не отменял, и процедура проходит в привычном режиме.

Стоянки на газонах

В проекте нового административного законодательства прописаны и наказание за проезд по газонам, и ответственность за стоянку на газоне. Как только поправки вступят в силу, порядка в орловских дворах станет больше. Сегодня сохраняется наказание за проезд по тротуарам и за стоянку на тротуаре. Парковка на газонах пока выпала из правового регулирования, но в ГИБДД надеются, что ситуация скоро изменится.

Также на пресс-конференции затронули вопрос соблюдения водителями элементарных Правил дорожного движения. В частности, речь шла о перекрестке улиц Приборостроительной и Героев Пожарных. Поскольку там нет никаких знаков приоритета, то должно действовать правило «помехи справа». Однако по факту машины, выезжающие со стороны леса, его практически никогда не соблюдают. Из-за этого, что называется, «на ровном месте» постоянно возникают аварийные ситуации. «Почему-то водители при отсутствии дорожных знаков считают, что у них главная дорога. Хотя в правилах написано очень просто и доходчиво. Если этот пункт не знать, то лучше вообще не выезжать на дорогу. В ПДД расписано все очень просто. Кстати, в автошколах и сейчас учат: даже если ты едешь по главной дороге, смотри по сторонам, пропускают ли тебя? Даже если мы там знаки поставим, к сожалению, всегда найдутся люди, которые даже их не увидят».

В ГИБДД обещали изучить ситуацию на этом перекрестке и, может быть, повесить знаки, разъясняющие водителям очередность проезда. Кстати, самих жителей также просят быть активнее – в городе действует комиссия по безопасности дорожного движения, и если орловцы видят, что какая-то дорожная ситуация требует внимания властей, они всегда могут обратиться в комиссию. Все заявления рассмотрят. При этом заявителя пригласят на рассмотрение вопроса. Это очень важно. Ведь зачастую ситуации бывают довольно сложными и неоднозначными. Поэтому, если вы хотите получить не просто отписку, а разобраться во всех деталях, приходите лично на заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где вам разъяснят все детали и вы получите возможность сразу же задать какие-то уточняющие вопросы.

Сергей Миляхин