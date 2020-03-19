Орловские дружинники за два месяца выявили 121 административное правонарушение

В соответствии с законодательством на территории всех районов г. Орла сформированы народные дружины общей численностью 342 человека. Они внесены в региональный реестр, выданы свидетельства о регистрации.

За 2 месяца 2020 года народными дружинниками, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории г. Орла, совместно с сотрудниками ОВД составлен 121 протокол об административных правонарушениях.

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, желающие вступить в народную дружину, могут обратиться по месту жительства или учебы в территориальные органы исполнительной власти с заявлением, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.