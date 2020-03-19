19 марта 2020



Орловские дружинники за два месяца выявили 121 административное правонарушение

В соответствии с законодательством на территории всех районов  г. Орла сформированы народные дружины общей численностью 342 человека. Они внесены в региональный реестр, выданы свидетельства о регистрации.

За 2 месяца 2020 года народными дружинниками, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории г. Орла, совместно с сотрудниками ОВД составлен 121 протокол об административных правонарушениях.

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, желающие вступить в народную дружину, могут обратиться по месту жительства или учебы в территориальные органы исполнительной власти с заявлением, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

Под Орлом утонули отец и дочь
В Орловской области поймали незаконного лесоруба
Ночью произошел пожар в многоквартирном доме в Орле
Опубликовано 19 Мар 2020 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"