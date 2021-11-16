16 ноября 2021



Орловские дворы станут чуточку безопаснее

Когда начнутся работы по сносу аварийного детского игрового оборудования в орловских дворах? С этим вопросом разбирались депутаты профильного комитета по муниципальной собственности и землепользованию.

Напомним, что 300 тысяч рублей для начала этой работы городской Совет выделил еще на сентябрьской сессии. По словам и.о. начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Никиты Митряева, работы планируется провести к 20 декабря. Определен перечень площадок, где выявлено аварийное оборудование. Больше всего ржавых качелей и лесенок выявлено в Железнодорожном районе – в 45 дворах. Работы по сносу аварийного оборудования также предстоит провести в 17 дворах Северного р-на, 19 – Советского и 22 – Заводского.

«Износ оборудования — процесс постоянный и администрации уже сейчас надо закладывать в бюджет следующего года средства, чтобы эта работа шла планово», — предложил представителям администрации зампред горсовета Владимир Негин.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 17:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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