3 декабря 2019



Орловские эксперты будут видеть паразитов насквозь

В Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил новый прибор — микроскоп Axio Imager A2. На данном оборудовании будут проводиться гельминтологические, микологические, гербологические и энтомологические экспертизы. Специалисты будут исследовать пищевую продукцию, продовольственное сырье, комбикорма и биологические объекты растительного происхождения на наличие карантинных вредных организмов.

Данная модель позволяет проводить диагностику в широком спектре диапазонов излучений, что во много раз повышает точность определения диагностических признаков карантинных объектов, благодаря 1000-кратному увеличению.

Кстати, эта система позволяет получать четкие и яркие изображения с высоким разрешением. Кроме того, микроскоп работает как в режиме отраженного света, так и в комбинированном режиме отраженного/проходящего света. То есть тех же паразитов в прямом смысле можно будет увидеть насквозь.

 

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Опубликовано 03 Дек 2019 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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