Орловские эксперты будут видеть паразитов насквозь

В Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил новый прибор — микроскоп Axio Imager A2. На данном оборудовании будут проводиться гельминтологические, микологические, гербологические и энтомологические экспертизы. Специалисты будут исследовать пищевую продукцию, продовольственное сырье, комбикорма и биологические объекты растительного происхождения на наличие карантинных вредных организмов.

Данная модель позволяет проводить диагностику в широком спектре диапазонов излучений, что во много раз повышает точность определения диагностических признаков карантинных объектов, благодаря 1000-кратному увеличению.

Кстати, эта система позволяет получать четкие и яркие изображения с высоким разрешением. Кроме того, микроскоп работает как в режиме отраженного света, так и в комбинированном режиме отраженного/проходящего света. То есть тех же паразитов в прямом смысле можно будет увидеть насквозь.