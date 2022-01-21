21 января 2022



Орловские эксперты подготовили онлайн-уроки по финансовой грамотности

Эксперт орловского отделения Банка России Ольга Землякова станет одним из спикеров весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Акция стартовала 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Учащиеся школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов могут изучить 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности Банка России присоединились все 324 орловские школы и 20 профессиональных образовательных организаций, занятия собрали более 47 тыс. просмотров.

Закрепить материал и узнать что-то новое поможет еще один проект Банка России — «Игры по финансовой грамотности». На его сайте можно скачать готовые комплекты материалов для игр — их нужно только распечатать и начать играть.

 

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Опубликовано 21 Янв 2022 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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