Орловские эксперты забраковали французские семена ячменя

Французские семена ячменя не прошли фитосанитарный контроль в Орле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора,

14 февраля в Орле на месте таможенного оформления грузов сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии семян ячменя сорта Ейфель общим весом 19,8 т. Семена были доставлены из Франции для ООО «Авангард-Агро-Орёл».

Специалисты надзорного ведомства приняли решение о запрете выпуска семенного материала в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Причиной запрета явилось несоответствие сведений в фитосанитарном сертификате информации в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах. В частности, не совпали номера автотранспортного средства и адрес места выгрузки.

Семенной материал возвращён отправителю.