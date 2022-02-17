17 февраля 2022



Орловские эксперты забраковали французские семена ячменя

Французские  семена ячменя не прошли фитосанитарный контроль в Орле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора,

14 февраля в Орле на месте таможенного оформления грузов сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии семян ячменя сорта Ейфель общим весом 19,8 т. Семена были доставлены из Франции для ООО «Авангард-Агро-Орёл».

Специалисты надзорного ведомства приняли решение о запрете выпуска семенного материала в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Причиной запрета явилось несоответствие сведений в фитосанитарном сертификате информации в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах.  В частности, не совпали номера автотранспортного средства и адрес места выгрузки.

Семенной материал возвращён отправителю.

 

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Опубликовано 17 Фев 2022 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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