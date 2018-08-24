Орловские энергетики запустили «горячую линию» для приема показаний счетчиков

«Орловский энергосбыт» запустил отдельную телефонную линию для приёма показаний приборов учета электроэнергии. Номера для звонков: 8 (4862) 25-55-88 и 13-55 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов).

— От клиентов поступали обращения, что в пиковые дни, когда люди массово передают показания приборов учёта, приходится дожидаться своей очереди. Чтобы сэкономить время абонентов, «Орловский энергосбыт» запустил отдельную автоматизированную линию. При передаче показаний по телефонам 25-55-88 и 13-55 вообще нет очередей. К тому же новая линия разгрузила контактный центр компании для решения других задач, поступающих от абонентов», — рассказал директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.

По новой телефонной линии показания принимает автоматизированная система, для удобства пользователей разговор маршрутизирован, то есть имеет чёткую последовательность. Пропустить какой-то важный этап процедуры просто невозможно. Сначала система попросит клиента по цифрам сказать номер лицевого счёта. Обработав эту информацию, она назовет пользователю для проверки адрес, к которому привязан лицевой счёт. После этого абоненту остаётся по цифрам сказать последние показания прибора учёта и подтвердить их. Показания сразу поступают в базу данных гарантирующего поставщика. Вся процедура занимает не более пары минут.

Отдельная линия для приёма показаний работает круглосуточно с 10 по 25 число каждого месяца. Орловский энергосбыт напоминает, что для объективного расчёта объёма и стоимости потреблённой электроэнергии, важно передавать показания в период с 23 по 25 число ежемесячно. Помимо звонка на отдельную линию, сделать это можно следующими способами:

с помощью квитанции при оплате электроэнергии (до 23 числа включительно);

в личном кабинете на сайте www.interrao-orel.ru;

по телефонам контактного центра 8 (4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области);

в SMS по номеру +7-919-269-90-90;

по факсу 8 (4862) 54-59-72;

в клиентских офисах «Орловского энергосбыта».