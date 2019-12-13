Орловские эсеры предлагают законодательно запретить снюсы несовершеннолетним

В облсовет фракцией “Справедливая Россия” был внесен проект закона с длинным названием, суть которого — запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и другой никотиносордержащей продукции, в том числе бестабачных снюсов, конфет, мармелада, смесей, пакетов и других форм продукции. Также запрещается употребление несовершеннолетними никотиносодержащей продукции, использование ими электронных систем доставки никотина в местах развлечения (досуга), в клубах, на дискотеках, танцевальных площадках, в компьютерных заведениях, кинотеатрах.

В Орле увлечение снюсом среди школьников носит характер эпидемии. В других регионах есть случаи острого отравления никотином у детей, в том числе смертельные. По мнению справедливороссов, необходимо принять неотложные меры в Орловской области до урегулирования вопроса на федеральном уровне. В ряде регионов подобные законопроекты уже приняты — отметили в пресс-службе реготделения партии.