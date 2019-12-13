13 декабря 2019



Орловские эсеры предлагают законодательно запретить снюсы несовершеннолетним

В облсовет фракцией “Справедливая Россия” был внесен проект закона с длинным названием, суть которого — запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и другой никотиносордержащей продукции, в том числе бестабачных снюсов, конфет, мармелада, смесей, пакетов и других форм продукции. Также запрещается употребление несовершеннолетними никотиносодержащей продукции, использование ими электронных систем доставки никотина в местах развлечения (досуга), в клубах, на дискотеках, танцевальных площадках, в компьютерных заведениях, кинотеатрах.

В Орле увлечение снюсом среди школьников носит характер эпидемии. В других регионах есть случаи острого отравления никотином у детей, в том числе смертельные. По мнению справедливороссов, необходимо принять неотложные меры в Орловской области до урегулирования вопроса на федеральном уровне. В ряде регионов подобные законопроекты уже приняты — отметили в пресс-службе реготделения партии.

 

На ж/д вокзале в Орле появились электронные терминалы по продаже билетов
СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам налогового преступления
Мэр города передал «видеопривет» перевозчикам и УК «Зеленая Роща»
Опубликовано 13 Дек 2019 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"