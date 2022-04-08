Орловские ФАПы смогут отпускать лекарства населению

Фельдшерско-акушерские пункты теперь могут отпускать лекарства для сельского населения – жителям не придется ездить за препаратами в соседние поселки. Сокращена процедура получения лицензий ФАПами на отпуск лекарственных препараторов — и все ФАПы в территориях, где нет аптечных организаций, получили лицензии и право отпускать лекарственные препараты для сельского населения, — поделился хорошей новостью с орловцами общественный совет при региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, что с 1 января 2022 года Минздрав разрешил медработникам на селе реализовывать лекарственные средства. Тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам ускорить лицензирование ФАПов и врачебных амбулаторий, расположенных в сельской местности, по новым правилам для скорейшего решения проблемы лекарственного обеспечения на селе.