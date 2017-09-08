Орловские фермеры и «частные случаи»

№3 (496) от 31 января 2018 г.

Зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов представил очередной изящно срежиссированный «спектакль»: на минувшей неделе в областной администрации состоялось общее собрание членов орловской региональной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Орёл-АККОР».

Без лишних разговоров

Дата и время проведения мероприятия были спланированы таким образом, чтобы врио губернатора Андрей Клычков смог присутствовать только при чтении докладов и не мог услышать о проблемах малых форм хозяйствования от самих фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Первая – протокольная – часть совещания продлилась ровно до того момента, когда врио удалился на коллегию УМВД, далее выступали крестьяне, но их уже никто не слышал.

Сами фермеры не раз подчеркивали, что это совещание – первое за последние несколько лет, на котором присутствует первое лицо области. После ухода Егора Строева никто из управленцев не обращал на них особого внимания. Потомский вообще слабо представлял себе, кто такие фермеры: Бутусов вряд ли ему о них рассказывал. Поэтому никакого диалога между руководителями малых форм хозяйствования и главой региона не было. Что и говорить, не случилось в их адрес даже монолога от Потомского, а он, как известно, поговорить любил.

В этот раз воодушевленные присутствием врио фермеры на диалог рассчитывали. Но, надо отдать должное зампреду по АПК Дмитрию Бутусову, все «лишние» разговоры он запланировал на потом. Андрей Клычков, спешивший на другое совещание, то и дело смотрел на часы, вопросов из зала, ради чего и приехали фермеры, он, естественно, не дождался. Клычков покинул зал вместе со спикером облсовета Музалевским, едва успев произнести приветственное слово и послушав пару докладов регионального и федерального АККОР.

Что останется на бумаге

Надо признать, в своем вступительном слове Клычков затронул ряд весьма важных моментов развития фермерства, требующих решения, и дал соответствующие поручения органам исполнительной власти по исправлению ситуации. Первое (о чем газета «Орловская среда» писала неоднократно), это необходимость создания снабженческо-сбытовых и производственных кооперативов на селе.

Врио губернатора поставил задачу активизировать работу по возрождению ранее зарегистрированных и созданию новых кооперативов в 19 муниципальных районах области, там, где, собственно, ни одного кооператива нет. Важно, чтобы эти кооперативы стали реально действующими, а не «бумажными». Клычков также сравнил количество реально работающих орловских кооперативов с числом действующих кооперативов в соседней Липецкой области. Разница колоссальная: в Липецкой области кооперативов, решающих проблему реализации продукции малых форм хозяйствования, больше в десятки раз.

Господдержка должна оказываться при предоставлении обоснованных производственно-финансовых планов деятельности будущих объединений, гарантирующих практическую реализацию и имеющих большую социально-экономическую значимость для развития сельских территорий. Пока же развитие кооперации в Орловской области «буксует» из-за отсутствия досконально проработанной нормативной базы и необходимых средств для поддержки значимых «кооперативных» проектов.

Если бы график врио губернатора был составлен с учетом времени, которое необходимо уделить фермерам, он узнал бы, что инициатором одного из таких проектов выступает фермер из Орловского района Владимир Стебаков.

Владимир Стебаков – Заслуженный фермер России, главный картофелевод области, меценат, поддерживающий местную школу, благоустраивающий за свой счет памятники героям Великой Отечественной войны, на таких хозяйствах, как у Стебакова, и держится орловское село. Его К(Ф)Х по показателям давно обошло многие сельскохозяйственные организации. В засушливом 2010 году, когда многие картофелеводы, пользуясь резким снижением урожая и взлетевшими ценами на «второй хлеб», делали себе состояние, фермер Стебаков реализовывал картофель горожанам по себестоимости. Не только сохранивший, но и развивший свой бизнес, фермер Стебаков совместно с другими фермерами из Орловского района планирует создать кооператив по производству семенного картофеля. Для Орловской области реализация подобного проекта могла бы стать началом возрождения отрасли во всех секторах, включая крупные сельхозорганизации и личные подсобные хозяйства граждан. Для реализации этого проекта нужна финансовая поддержка, однако в проекте областного бюджета на 2018 год достаточных средств на эти цели не заложено.

Еще один важный и, пожалуй, самый злободневный вопрос, который был озвучен на совещании, это доступность земельных ресурсов и цены за их использование. Кадастровая оценка стоимости земель, проведенная командой Потомского во главе с главным финансистом Михаилом Бабкиным при молчаливом соглашательстве Бутусова и департамента сельского хозяйства, повергла в шок владельцев земельных участков. Среди них не только крупные сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, но и простые огородники, садоводы-любители, жители сёл, имеющие приусадебные участки.

Осознание последствий грабительской переоценки пришло к гражданам только в 2017 году, когда стали приходить налоговые уведомления с нереально высокими цифрами. «Орловская среда» еще в декабре 2014 года предупреждала сельхозтоваропроизводителей и рядовых граждан о негативных последствиях принятия таких управленческих решений. Как и следовало ожидать, крупные агрохолдинги, имеющие штатных юристов, оспорили результаты кадастровой оценки, уменьшив её в разы и сократив налоговое бремя. Малые формы хозяйствования, не имея возможности оплатить услуги юристов, продолжают платить за землю в разы больше.

Кто покажет себя в работе?

В своём вступительном слове врио губернатора также коснулся вопросов изменений в федеральном законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения: у К(Ф)Х, участвующих в программах господдержки, появилась возможность брать в аренду земли на срок до пяти лет. Однако порядок реализации этой нормы до сих пор не урегулирован, поэтому, если поступает несколько заявлений, организуются аукционы на общих основаниях, в том числе с участием холдингов, имеющих больше возможностей победить на аукционе.

Врио губернатора пообещал фермерам выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой по детализации перечня документов, которые необходимо предоставлять фермерам. Однако эта инициатива уже запаздывает. Фермеры из Орловского, Колпнянского и ряда других районов сетовали на то, что не могут конкурировать с крупными организациями на торгах по землям фонда перераспределения. Эти земли по окончании договоров аренды уже выставляются на торги, и в ближайшее время эти самые фермеры, многие годы обрабатывающие землю, могут её лишиться. Присутствовавший на совещании председатель федерального Совета АККОР Вячеслав Телегин отметил, что в ряде субъектов в рамках местной законодательной инициативы для фермеров принят порядок выкупа земель по льготной стоимости, и нашим властям можно пойти по этому пути.

Кроме того, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам проведённого им 17 января 2018 года совещания уже дал поручения Минсельхозу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием органов исполнительной власти субъектов РФ до 14 мая 2018 года представить в правительство РФ предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Региональным властям с учётом опыта практической реализации положений федерального законодательства в сфере оборота сельхозземель предоставляется возможность внести свои предложения по упрощению механизмов доступа к главному ресурсу сельскохозяйственных товаропроизводителей – земельному. Этой возможностью воспользоваться необходимо. Согласитесь, у Дмитрия Бутусова наконец-то появится повод показать себя в работе.

«Мы вас слышим, мы с вами»»

После ухода врио губернатора с совещания фермеры говорили также о сокращении сельского населения и рабочих кадров, отсутствии медицинской и культурно-досуговой инфраструктуры на селе, качестве дорог, разбиваемых тяжёлой техникой холдинговых компаний, диспаритете цен на материально-технические ресурсы и выращиваемую фермерами сельхозпродукцию.

На большинство своих вопросов фермеры ответа так и не получили. Сначала им предлагали направлять вопросы в президиум в письменной форме, затем задавать в устной… Потом снова в письменной. Главный посыл был такой: президиуму не до частных историй. Нам это показалось странным, тем более в свете того, что президент Владимир Путин при всей его занятости как минимум раз в год – в ходе Прямой линии – в течение нескольких часов отвечает и на частные вопросы, и на «общие». Но Бутусову и оставшемуся на совещании вместо врио его первому заму Бударину этим заниматься было недосуг: «Это не в нашей компетенции, но мы вас слышим, мы с вами». И в этом Бутусов прав, так как и сам он является обладателем девяти земельных участков общей площадью 239,2 гектара, а его ближайший соратник по «окологосударственным» аграрным делам ещё с Ленинградской области Николай Фучеджи организовал в Орловской области крестьянское (фермерское) хозяйство Фучеджи Н.П. плюсом к трем зарегистрированным фирмам ООО «Терра Нова Центр», ООО «Центр Агро Проект» и ООО «Оптима Трейд».

Орловским фермерам стоит поучиться у таких специалистов: Фучеджи, к примеру, не имея собственной техники, обрабатывает больше тысячи гектаров земли во Мценском районе, по соседству с агрофирмой «Мценская». Мог бы обрабатывать и больше, но что-то пошло не так. Подозреваем, что на «кооперацию» ООО «Терра Нова Центр» и АФ «Мценская» обратили внимание компетентные органы. Возможно, по этой причине в заснеженных январских полях Протасовского сельского поселения до сих пор стоит неубранный подсолнечник.

Бутусов действительно слышит и видит фермеров, когда это необходимо. По итогам отчета ревизионной комиссии АККОР Орловской области, в 2017 году организацией на празднование Шатиловского Дня поля было выделено 1 млн 475 тысяч рублей. Не сомневаемся, что сделано это было по просьбе Дмитрия Владимировича, главного координатора масштабного мероприятия. С учётом того, что экспонентов, выставлявшихся на платной основе, было предостаточно, не совсем ясно, на какие цели были направлены эти деньги? На пиар самого Бутусова? На встречу представительной делегации Минсельхоза? О том, что несчастной Шатиловке не досталось ни копейки, известно давно. «Визитная карточка региона», как её называет зампред по АПК, с трудом выживает. Не случайно посещение Шатиловской СХОС в ходе визита врио в Новодеревеньковский район запланировано не было.

Своеобразный диалог

Очевидно, что «диалог» с сельскохозяйственными организациями разных форм собственности, за исключением нескольких сельхозпредприятий, к которым нашим чиновникам не подступиться, налажен весьма своеобразный. Когда речь идет о так называемой спонсорской помощи, к примеру, в организации мероприятий для телекамер, о наших сельхозпроизводителях вспоминают. Когда же речь идет о решении крестьянских проблем – их тут же переводят в разряд «частных случаев».

Для решения проблем области, из которой в год уезжают на три тысячи больше жителей, чем прибывают, где смертность превышает рождаемость, где закрываются школы и оптимизируются другие социальные объекты, должны быть разработаны действенные программы развития.

На совещании АККОР говорили о том, что фермеры – единственная сила, которая держит село, предоставляет рабочие места деревенским жителям. Не единственная. Болтуны-управленцы ищут панацею сохранения деревни, шарахаясь из крайности в крайность: фермеры – холдинги, забывая о том, что настоящий костяк аграрной экономики – это малые и средние самостоятельные сельхозпредприятия, сохранившие, как правило, многопрофильность, именно они – основные работодатели и налогоплательщики в регионе.

Многие из таких сельхозорганизаций содержат сельские дома культуры, помогают школам и детским садам, обеспечивают круглогодичную занятость населения. Такие сельхозорганизации развивают молочное животноводство, строят новые фермы. При этом они, как выяснилось на Дне поля в Шатиловке, находятся в полном информационном вакууме в части реализации государственных программ; в то же время в их отношении участились налоговые проверки и усилился контроль различных надзорных органов. Чиновники, предпочитающие орловской деревне московские выставки и форумы, в малых и средних сельхозорганизациях не бывают. Об этом руководители хозяйств в открытую говорили первому заместителю министра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову на совещании, прошедшем этим летом в рамках орловского Дня поля.

Не случайно именно этот реальный сектор аграрной экономики в прошлом году остался без льготных кредитов с пониженной процентной ставкой, а общая сумма господдержки была уменьшена. Наши чиновники начали суетиться только постфактум: никому и в голову не пришло обратиться в Минсельхоз до принятия непопулярного решения.

До сих пор им не приходит в голову собрать руководителей малых и средних хозяйств для того, чтобы выяснить, чем они живут и в чем нуждаются. Впрочем, если эта встреча будет такой же, как встреча с фермерами, то смысла в ней нет. Лучше подождать еще одного визита замминистра Хатуова.

Наталья Зарубина

К сведению:

Росстат опубликовал основные экономические итоги 2017 года. К сожалению, для Орловской области они неутешительные. Мы смирились с тем, что промышленность Орловской области находится в полной стагнации, но и в отношении сельского хозяйства прозвучал тревожный сигнал: отмечается общий спад аграрной экономики, несмотря на некоторые рекордные показатели производства по отдельным подотраслям.

По данным оперативного доклада Росстат

Индекс производства продукции сельского хозяйства в России в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 102,4%.

Для сравнения: индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий Орловской области в 2017 г. в % к 2016 г. составил 99,3%.

По данным оперативного доклада Росстат

Индекс промышленного производства в России (январь – декабрь 2017 г. в % к январю – декабрю 2016 г.) составил 101,0 %.

Для сравнения: индекс промышленного производства в Орловской области (январь – декабрь 2017 г. в % к январю – декабрю 2016 г.) составил 95,7 %.