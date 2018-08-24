Орловские футболисты побьются в Волгограде за кубок Кожаного мяча

Команда «Север ГСОЦ» из Орла примет участие в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в Волгограде. Юные футболисты представят Орловскую область на всероссийском этапе турнира.

В рамках группового этапа ребята встретятся на поле с командами лучших непрофессиональных футболистов из Дагестана и Карелии, Амурской и Нижегородской областей. Борьбу за победу во всероссийском финале продолжат команды, занявшие первые места в своих группах и вышедшие в плей-офф.

Главный приз турнира для победителей в старшей возрастной группе (14-15 лет) — участие в международном футбольном лагере CОРА Coca-Cola в России, где ребята смогут представить страну на одноименном международном турнире юношеских команд.