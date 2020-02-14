Орловские гаражи могут попасть под “амнистию”

В Правительство России внесен проект закона о так называемой «гаражной амнистии», которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить. Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. В настоящее время орловцами зарегистрировано более 40 тысяч прав на гаражи, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Однако количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше. По всей стране их более чем 3,5 млн. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут их оформить, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитываются.

Законопроект определил список документов, подтверждающих право гражданина на владение гаражом. Это, например: длительное добросовестное использование объекта, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, а также квитанции, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другое.

Необходимо отметить, что упрощенный порядок регистрации прав будет распространяться на гаражные объекты, построенные на принадлежащих муниципалитетам земельных участках, возведенные до 2004 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс, а также на объекты, расположенные в гаражно-строительном кооперативе. Новый порядок может вступить в силу в 2021 году.