Орловские городские библиотеки приглашают школьников с пользой провести каникулы (6+)

Центральная библиотечная система города подготовила для школьников насыщенную программу на время школьных каникул.

18 июня библиотека им. Пушкина организует для гостей квест «Сокровища Кудеяра». Все задания будут посвящены истории, культуре Орловщины, древним легендам, народным промыслам. Участники будут искать клад разбойника Кудеяра, «строить» мост через реку Смородину, попытаются понять значение слов, давно вышедших из современного обихода. Начало в 11:00.

В эту субботу Гайдаровка приглашает орловцев провести вместе исторический час «Не смолкнет слава тех великих лет: города-герои». Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, начнется в 10:30.

В этот же день, 19 июня, детская библиотека им. М. Горького проведет для ребят экскурс в историю «Здесь первый шаг свой сделала война». Юные орловцы примут участие в виртуальной экскурсии по Брестской крепости, услышат рассказы о ее защитниках, в числе которых были и наши земляки.