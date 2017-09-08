Орловские хирурги в НКМЦ впервые внедрили сетчатый имплант пациенту с грыжей

Традиционно лечение грыжевой болезни у детей проводят в раннем возрасте, когда дефект является врождённым, и простого устранения грыжевого мешка достаточно для того, чтобы грыжа не прогрессировала. Ткани у маленьких детей эластичные, упругие и после операции быстро возвращаются к норме, поэтому дополнительной пластики им не требуется. Иной случай — подростки от 15 лет и старше. У них подобные операции проводятся уже по взрослым канонам.

— У подростков ткани сформированы по взрослому типу, и если мышцы растянуты, то сами по себе они не сократятся. В этом случае им требуется дополнительное укрепление из синтетических материалов, что сейчас стало с золотым стандартом в хирургии при взрослой грыжевой болезни. На прошлой неделе впервые в истории нашей клиники было выполнено лапароскопическое грыжесечение у подростка семнадцати с половиной лет с паховой грыжей, где была использована технология внедрения сетчатого импланта, — пояснил замглавврача НКМЦ по хирургии Иван Журило.

Подобная технология не так часто используется в детском учреждении, отмечают врачи. Но, тем не менее, детские хирурги подобной «взрослой» методикой также должны владеть. В год подобным образом могут оперироваться до десяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет, — уточнили в пресс-службе НКМЦ.