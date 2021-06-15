Орловские хлеборобы купили 64 зерноуборочных комбайна

Всего в этом году планируется поступление 106 машин. 64 зерноуборочных комбайна уже приобретено, еще 42 поступят в регион до конца июня, — рассказали в пресс-службе облправительства. Кроме того, планируется дополнительно привлечь 90 зерноуборочных комбайнов из других регионов. Договора заключены на привлечение 70 единиц. Кстати, количество привлекаемой техники ежегодно сокращается. Так, в 2015 году в регион было привлечено 200 зерноуборочных комбайнов, в текущем году – уже 90. Средняя нагрузка на один комбайн при уборке зерновых культур в 2021 году, с учетом привлеченных комбайнов, составит 330 га на один комбайн.

В перевозке урожая зерна будут задействованы около 2 500 автомобилей производителей и 250 привлеченных машин предприятий и частных перевозчиков Орловской области.

К настоящему моменту отремонтировано 498 единиц ворохоочистителей, 122 единицы сушильного оборудования. Для учета объемов валового сбора зерновых культур хозяйствами подготовлено и проверено свыше 200 весов или 90%. Сейчас на территории региона хранением и переработкой зерна занимаются 27 хлебоприемных предприятиях с общей мощностью хранения 1,7 млн тонн. Также сельхозтоваропроизводители располагают собственными мощностями хранения в размере 1,477 млн тонн.

Помимо этого, завершается подготовка материально-технической базы хлебоприемных предприятий к приемке зерна урожая 2021 года. Для проведения уборочных работ, а также подготовки почвы и сев озимых культур под урожай 2022 года потребуется 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. На текущий момент у региональных сельхозтоваропроизводителей есть в наличии более 8,9 тыс. тонн дизельного топлива и более 200 тонн автомобильного бензина.