Орловские хлебзаводы поддержат рублём

Порядка 21 миллиона рублей будет направлено на поддержку орловских хлебозаводов — такие меры предпринимаются в целях недопущения роста цен на социально значимые сорта хлеба. 16 орловских хлебозаводов получат поддержку в размере от 245 тыс. рублей до 4 млн рублей каждый. В настоящее время достигнута договоренность с региональными производителями муки об отпуске их товара профильным предприятием по сниженной фиксированной цене. Это обеспечит условия для реализации социально значимых сортов хлеба на уровне не более 24 рублей за одну буханку, — рассказали в пресс-службе облправительства.

В свою очередь, с орловскими аграриями достигнута договоренность о продаже мукомолам зерна по льготной цене. Как было отмечено на последнем совещании в обладминистрации, у региона есть потенциал для увеличения производства социально значимых сортов хлеба на 40%.