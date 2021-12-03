3 декабря 2021



Орловские хоккеисты могут принять участие в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» и получить грант (12+)

Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». «Ты в игре» выявляет лучшие хоккейные проекты в сфере любительского спорта по всей стране.

Участники могут не только заявить о себе на всю страну, но и вывести свои проекты на новый уровень – благодаря образовательному акселератору, а также системе грантов. Победители в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов, а гран-при составит 1 000 000 рублей. Участвовать могут физические и юридические лица с онлайн и оффлайн проектами из сферы любительского спорта, главное – чтобы в инициативу было вовлечено не менее пяти человек. Подать заявку на участие в конкурсе можно на tyvigre.ru до 21 января 2022 года. На данный момент уже более 1000 регистраций.

В первом сезоне «Ты в игре» победил хоккейный проект из Санкт-Петербурга «Детская следж-хоккейная лига», цель которого – развитие адаптивных видов хоккея и повышения их роли в социальной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью. Это мощное объединение, которое готовит тренеров, проводит соревнования и помогает исполнить мечту ребятам с ограниченными возможностями здоровья в городах и поселках по всей стране.

В настоящее время уже стартовал второй сезон “Ты в игре” — прием заявок на участие начался 16 ноября 2021 г. Среди них уже есть спортивные инициативы, связанные с хоккеем — например, проект «Lifestyle», реализуемый в городе Набережные Челны муниципальным автономным учреждением «Центр молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток». Проект призван помочь в развитии детского дворового хоккея, а главная его цель – дать возможность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет реализовать свои способности в интересном для них виде спорта.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится второй раз – в прошлом году первый сезон привлек более 2,6 тыс. заявок из 85 регионов РФ. Номинации второго сезона конкурса позволяют участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное, чтобы проект был не только интересен, но и полезен для людей – вне зависимости от их возраста и образа жизни. Всего второй сезон Всероссийского конкурса «Ты в игре» включает пять основных номинаций:

  • «Точка старта» – для стартапов местного или регионального уровня, охватывающих до 500 участников;
  • «Масштаб» – для проектов, реализуемых в масштабах страны с численностью участников более 500 человек;
  • «Дети в спорте» – для инициатив, направленных на создание инфраструктуры, образовательных программ или мероприятий для детей до 14 лет;
  • «Трансформация в спорте» – для цифровых сервисов, помогающих организовывать и анализировать тренировочный процесс и вовлекать в активный отдых, а также инновационных изобретений и устройств для практического и массового применения в области спорта;
  • «Безграничные возможности» – для решений по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Номинации поддерживают партнеры конкурса: так, «Трансформацию в спорте» поддерживает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», а «Дети в спорте» – бренд Nike. Помимо пяти основных номинаций конкурсом предусмотрены две партнерские:

  • «#НашСпортЗдесь» – номинация мультиплатформенного оператора «Триколор», за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш Спорт», в онлайн-проекте «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре!»;
  • «Медиа» – специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1 000 пользователей).

По информации пресс-офиса Всероссийского конкурса «Ты в Игре»

 

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Опубликовано 03 Дек 2021 в 11:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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