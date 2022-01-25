Орловские храмы попали в обновленный национальный туристический портал

Ростуризм запустил обновленный национальный туристический портал. На нем представлены орловские храмы и монастыри. Пока портал Russia.travel работает в режиме бета-тестирования. На обновленном портале появились сервисы и функции, которые помогут путешественникам быстро найти подходящий вариант отдыха, запланировать поездку или поделиться своими впечатлениями о путешествиях по России.

На интернет-ресурсе представлена и Орловская область. Если выбрать регион и войти в раздел «Культура», то можно ознакомиться с информацией о 15 храмах и 5 монастырях Орла, Мценска, Болхова и Новосиля. Страницы о храмах и монастырях Орловской митрополии содержат фотографии, исторические сведения, информацию о святынях, режим работы и контакты. Кроме того, можно легко уточнить, как добраться в тот или иной храм и монастырь.

Обновленный Национальный туристический портал прошел множество трансформаций, прежде чем из информационного сайта перерасти в интерактивную цифровую платформу. Портал адаптирован под все типы мобильных устройств и на этапе тестирования доступен на двух языках — русском и английском. В дальнейшем планируется перевести портал еще на 10 языков мира. Russia.travel включает личный кабинет туриста, сообщество путешественников, где можно делиться опытом, проходить тесты, опросы и участвовать в фотоконкурсах. Также на сайте есть конструктор маршрутов. Появились и другие возможности взаимодействия с аудиторией. Кроме того, создана интерактивная карта России с туристическими достопримечательностями.