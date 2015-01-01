Орловские инспекторы ДПС помогли тулякам, у которых в дороге закончилось горючее

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области Сергей Дадыкин и Владимир Сотников находились на маршруте патрулирования на автодороге М-2 «Крым». В районе 410 километра на кромской объездной дороге полицейские обратили внимание на стоящий автомобиль-эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами.

Полицейские остановились, чтобы узнать, что произошло. В салоне машины находились трое молодых людей. Они пояснили инспекторам, что направляются в Тульскую область, но, так как у них закончились и бензин, и газ, они не могут завести автомобиль.

В выходной морозный день на дороге было мало проезжавших машин и не было возможности попросить у кого-либо помощи, чтобы добраться до ближайшей заправочной станции.

Полицейские пересадили замерзавших людей в служебный автомобиль. Пока те отогревались, инспекторы остановили машину, водитель которой согласился помочь попавшим в беду людям. Граждане оставили иномарку и на транспортируемом эвакуаторе добрались до заправочной станции, где пополнили запасы топлива.

После этого они вернулись за оставленным автомобилем и продолжили свой путь. Позже водитель выразил слова благодарности полицейским, позвонив на телефон доверия регионального УМВД.

Днем ранее, также на кромской объездной дороге, полицейские помогли водителю орловского автобуса марки «Мерседес Спринтер», перевозившего людей в Курскую область. У автомобиля в дороге перестал работать двигатель. Полицейские помогли водителю завести автобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД.