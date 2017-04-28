Орловские инвалиды продолжают тестировать «Доступную среду». Результаты неутешительные

В этот раз группа орловцев с ограниченными возможностями решила просто прогуляться по парку с заходом на главную улицу города, которую отремонтировали меньше года назад. Теоретически улица Ленина должна быть эталоном, так как на тот момент главный архитектор Ваагн Вермишян неоднократно говорил, что учтены все требования для создания «Доступной среды». Но, почему-то инвалиды оказались не в восторге от увиденного.

Давайте по порядку. В начале ребята зашли в здание Арбитражного суда на улице Горького. Пандус на входе есть, но это был бы не Орел, если бы рядом с пандусом не было бы бордюра, через который необходимо перепрыгнуть, чтобы все же попасть на пандус. Да и само начало пандуса сделано так, что наводит на мысль о точке значительно ниже пояса, откуда растут руки строителей и проектировщиков. Фото по ссылке.

Затем прогульщики по «доступному» городу чуть не сломали себе шею в ямах на дорожках городского парка, получили несколько раз ветками по лицу и поиграли в «угадайку» в попытках найти туалет. В самом туалете (как и положено) кабинка для людей на инвалидных колясках превращена в… кладовку. «Доступная среда» в действии, что еще сказать.

Затем ребята оценили переделанную улицу Ленина. «Вроде все хорошо и красиво для человека «обычного», но никакой разметки для слепых и слабовидящих, а, значит, вот на таком бордюре он может разбить себе лицо. Для слабовидящего все сливается в серый цвет и кается ровным, нужна контрастная полоса», — пишут авторы прогулки. От себя добавим, что и человек с отличным зрением рискует покалечиться на Ленинской. Например, при выходе из хлебного магазина серая ступенька (почему-то всего одна) совершенно сливается с плиткой и абсолютно не видна даже человеку с отличным зрением. Заметили инвалиды и такое «оригинальное» решение — инвалиды могут попасть к необходимому зданию только с центральной части улицы. Если нужно перейти от одного дома к соседнему — то необходимо выписывать зигзаги. Сами съезды имеют слишком сильный уклона для стекания воды из-за чего человек в инвалидной коляске (а также мамочки с детскими колясками) рискуют опрокинуться вбок.

— В целом, если ехать просто прямо здесь, то до брусчаки (середина улицы) добраться можно без проблем. Но, ни в один магазин или кафе самостоятельно попасть будет невозможно, везде вас встретит порог и узкая дверь. Улицу Ленина ведь не просто ремонтировали, а была капитальная переделка, в том числе с подсыпанием грунта. И что мешало тому, кто проектировал, подсыпать грунта на 20 см выше и сделать прямые входы в магазины, а не лепить везде порог. Бездумное расходование средств и потом рапортовали, что все хорошо у нас, все доступно, — пишут сами ребята-инвалиды. Настоятельно рекомендуем посмотреть этот жуткий репортаж о «доступной», по мнению чиновников, городской среде.