11 сентября 2019



Орловские ИП могут самостоятельно открыть личный кабинет в налоговой

Открыть свой личный кабинет в налоговой инспекции индивидуальные предприниматели теперь могут самостоятельно. Для этого им понадобиться только логин и пароль Единого портала государственных и муниципальных услуг. Единственное условие – учетная запись должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Подключиться к сервису могут не только пользователи веб-сервиса ФНС России, но и мобильного приложения.

Для пользователей, не подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к личному кабинету: с помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. В личном кабинете индивидуального предпринимателя можно просматривать свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, получать выписки из государственных реестров, обращаться в инспекцию и т. д. Сейчас в Орле более 4,5 тысяч ИП — пользователи личного кабинета на сайте ФНС.

 

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Опубликовано 11 Сен 2019 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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