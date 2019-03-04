Орловские каратисты привезли из Твери «золото», «серебро» и «бронзу»

Каратисты из Орла заняли призовые места в «Тверском вызове».

Со 2 по 3 марта в Твери состоялись Всероссийские соревнования по каратэ «Тверской вызов», в которых приняли участие воспитанники ДЮСШ «Орел-карат».

Участниками стали 600 спортсменов из 20 регионов страны — Мурманской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ивановской, Московской, Свердловской и других областей.

Орловские каратисты (тренеры — Андрей Чупахин и Олег Кошелев) привезли в Орел три «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Первые места среди юниоров 14-15 лет заняли Сергей Калинин (св. 76 кг), Илья Выставкин (до 63 кг), Виталия Русанова (св. 54 кг).

Зори Ибоян (14-15 лет, до 70 кг), Матвей Кравченко (12-13 лет, св. 55 кг) выиграли «серебро».

Третьи места заняли Дарья Чижикова (14-15 лет, до 54 кг), среди девочек 10-11 лет — Ирина Вайсергиссер и Ульяна Кочеткова.