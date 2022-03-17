Орловские каратисты с успехом отразили «Тверской вызов 2022»

Орловцы завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по каратэ, информирует официальный Портал Орловской области.

Состязания проходили в Твери.

Участие в них приняли около 600 спортсменов из 23 регионов России.

Орловскую область представлял 21 воспитанник школы «Орел-карат».

По итогам соревнований в копилке наших спортсменов одно золото (Матвей Кравченко), 3 серебряные медали (Ульяна Кочеткова Ирина Вайсергисер, Дарья Чижикова) и 4 бронзы (Анна Дорогавцева, Валерия Бурыкина, Мария Садовская, Артем Лобанов).