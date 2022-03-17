17 марта 2022



Орловские каратисты с успехом отразили «Тверской вызов 2022»

Орловцы завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по каратэ, информирует официальный Портал Орловской области.

Состязания проходили в Твери.

Участие в них приняли около  600 спортсменов из 23 регионов России.

Орловскую область представлял 21 воспитанник  школы «Орел-карат».

По итогам соревнований в копилке наших спортсменов одно золото (Матвей Кравченко), 3 серебряные медали (Ульяна Кочеткова Ирина Вайсергисер, Дарья Чижикова) и 4 бронзы (Анна Дорогавцева, Валерия Бурыкина, Мария Садовская, Артем Лобанов).

 

Ограничение движения в Орле
Орловцы пожаловались на целебный золотарник
В Думе предложили способ поднять зарплаты в стране
Опубликовано 17 Мар 2022 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"