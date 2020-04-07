Орловские кладбища почистили от мусора

Управление коммунальным хозяйством города Орла (УКХ) организовало уборку кладбищ. С марта общий объем вывезенных отходов составил 650 кубометров. Больше всего мусора вывезено с Иоанно-Богословского и Лужковского кладбищ – 225 кубометров, 70 кубометров вывезено с Крестительского кладбища, с Наугорского и Троицкого — 50 кубометров, с Афанасьевского – 30 кубометров.

Для улучшения ситуации подрядчик ИП Стерликова установила семь дополнительных бункеров для накопления отходов: четыре на Наугорском кладбище, два – на Троицком, один – на Крестительском. Их вывоз будет осуществляться по мере накопления. На 13 апреля запланирована уборка Лепешкинского и Иоанно-Богословского кладбищ. К этому времени УКХ заключит новый договор на содержание общественных кладбищ, — рассказали в пресс-службе городской администрации.