7 апреля 2020



Орловские кладбища почистили от мусора

Управление коммунальным хозяйством города Орла (УКХ) организовало уборку кладбищ. С марта общий объем вывезенных отходов составил 650 кубометров. Больше всего мусора вывезено с Иоанно-Богословского и Лужковского кладбищ – 225 кубометров, 70 кубометров вывезено с Крестительского кладбища, с Наугорского и Троицкого — 50 кубометров, с Афанасьевского – 30 кубометров.

Для улучшения ситуации подрядчик ИП Стерликова установила семь дополнительных бункеров для накопления отходов: четыре на Наугорском кладбище, два – на Троицком, один – на Крестительском. Их вывоз будет осуществляться по мере накопления. На 13 апреля запланирована уборка Лепешкинского и Иоанно-Богословского кладбищ. К этому времени УКХ заключит новый договор на содержание общественных кладбищ, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 07 Апр 2020 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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