Орловские кладбища приведут в порядок до конца года

Муниципальный контракт на содержание городских кладбищ заключен между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (УКХ) и ИП Стерликовой 22 ноября, информирует администрация г. Орла.

Стоимость контракта составляет 5,1 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работе.

С 26 по 29 ноября генеральная уборка планируется на Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Наугорском (2-я очередь) кладбищах. С 2 по 6 декабря в порядок приведут Лужковское и Наугорское (1-я очередь) кладбища.