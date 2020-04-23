Орловские кладбища закрыли для посещений
Администрация города Орла по предписанию регионального управления Роспотребнадзора приостановила посещение гражданами городских кладбищ.
Исключение составляют мероприятия по захоронению и участие в похоронных процессиях.
Работы по содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарных правил продолжаются.
Как сообщает администрация города Орла, входы на территорию кладбищ охраняют сотрудники УМВД по Орловской области.
Кладбища будут открыты, когда улучшится эпидемиологическая обстановка.