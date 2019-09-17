Орловские клены справятся с болезнями без посторонней помощи

Больные деревья в центре города в последнее время неоднократно оказывались предметом обсуждения общественности. Как правило, деревья поражены ржавчиной, черной пятнистостью и мучнистой росой, отметил преподаватель ОГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Осин. Черная пятнистость клена возникает в результате заражения листьев сумчатыми грибами. Источником распространения является старая листва: если ее не убрать, то на следующую весну заражаются ближайшие растения. Эта болезнь относится к умеренно опасным и по большей части влияет только на декоративный вид дерева. Угроза для жизни дерева возникает только при поражении более 30% листовой поверхности.

По словам Александра Осина, способов борьбы с черной пятнистостью много — от уничтожения всей опавшей листвы до применения различного рода фунгицидов. Это могут быть как препараты искореняющего действия, так и те, которые дают возможность обработать крону. Однако фунгициды — самые дорогие из всех препаратов, они применяются в случае крайний необходимости.

Черная пятнистость проявляется не каждый год и может пропасть без вмешательства экологов. В этом году ее возникновение спровоцировали резкие перепады температур и высокая влажность, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Кстати, ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса изначально появляются на другом растении-хозяине и только потом перебираются на деревья. Например, мучнистая роса развивается на злаковых культурах, а затем заражает другие растения, продолжил рассказ коллеги Леонид Еремин. Поэтому регулярная борьба с сорняками также поможет сдержать многие заболевания зеленых гигантов.