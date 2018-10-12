Орловские клещи атакуют собак

Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и ветсанэкспертизы референтного центра Россельхознадзора опять обнаружен пироплазмоз собак. Результаты исследований направлены ветеринарным специалистам для организации лечебно-профилактических обработок. Пироплазмоз, или бабезиоз собак – паразитарное заболевание, поражающее все семейство собачьих. Возбудителем является одноклеточная форма микроорганизма Piroplasma canis, которая развивается в красных клетках крови животных – эритроцитах. В связи с такой особенностью, пироплазмоз собак обусловлен тяжелыми симптомами и требует серьезного лечения.

Заболевание распространено повсеместно во всех умеренных поясах нашей планеты. Словом, везде, где встречаются иксодовые клещи. А это – вся территория нашей страны, включая страны бывшего Советского союза, а также – США, Канада и страны Европы. Именно иксодовые клещи являются переносчиками пироплазмоза собак, возбудителя которого они передают во время укуса.

Основными признаками того, что ваш питомец заболел пироплазмозом, являются:

• общая слабость, вялость;

• повышение температуры до 40 – 42 градусов;

• темная, почти черная моча, либо моча красного цвета (признак поражения почек);

• слизистые бледные;

• в некоторых случаях наблюдается увеличение печени;

• часто пироплазмоз сопровождается поносом и рвотой, иногда с кровью;

• затрудненность передвижения, судороги, параличи конечностей.

Самым верным решением по профилактике болезни станет применение отпугивающих и уничтожающих клещей средств, причем лучшую эффективность показывают наружные спреи и мази, в отличие от ошейников и капель на холку. После каждой прогулки на свежем воздухе, крайне рекомендуется осмотр своего питомца на наличие клещей и при обнаружении срочное их снятие – специальные клещедеры продаются в аптеках. Без своевременного лечения смертность среди собак от пироплазмоза достигает примерно 98 %. Точный диагноз может быть поставлен только в лабораторных условиях.