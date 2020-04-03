3 апреля 2020



Орловские клещи энцефалитом не заражают!

В прошлом году в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовали 3045 клещей, снятых с людей и объектов внешней среды. В ходе проверки вирус опаснейшего заболевания обнаружен не был. Однако, в Орле отмечены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). В течение пяти лет пострадали после присасывания паразитов 12 человек. Все заболевания протекали с ограниченным интенсивным покраснением кожи.

Для профилактики этого заболевания проводятся мероприятия, направленные на создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекций: благоустройство населенных пунктов, ликвидация стихийных свалок, покос травы, расчистка участков леса. Также используются в ограниченных объемах химические методы борьбы с клещами и уничтожение прокормителей личинок и нимф паразитов.

Подробнее о ситуации с клещами читайте в нашем материале: «Клещи не дремлют»

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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