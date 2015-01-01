Орловские клещи не умеряют аппетит — пострадало уже 749 человек

В медорганизации обратилось уже 749 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 256 детей. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность этих паразитов боррелиями составила 16,9%. Кроме того, с прошлого года у орловских клещей обнаружено еще одно заболевание, которое передается при укусе — гранулоцитарный анаплазмоз. Находки этого возбудителя при проведении исследований клещей в 2017 году составили 2,9% от общего числа исследованных клещей. В 2018 году при исследовании клещей из внешней среды 1,5% пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Случаев заболеваний среди населения, передающихся с укусом клещей, на сегодняшний день не зарегистрировано.

В связи с отсутствием вакцин и от клещевого боррелиоза, и от гранулоцитарного анаплазмоза человека остается строго соблюдать правила безопасного поведения при прогулках на природу. Используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.