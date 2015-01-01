Орловские клещи становятся все опаснее и опаснее

Каждый пятый орловский клещ, снятый с людей, был переносчиком борреллиоза. Всего десять лет назад опасное заболевание мог передать при кусе лишь один клещ из десяти. То есть опасность заразиться при укусах едва заметных паразитов растет. При этом важный момент — появляются и новые заболевания, которые раньше у орловских клещей не отмечались. К примеру, гранулоцитарный анаплазмоз человека — очень похожий по своему проявлению на грипп. Находки возбудителя ГАЧ при проведении исследований клещей в 2017 году составили 2,9%, в текущем году этот показатель составляет уже 4,7%. Утешает в этой ситуации лишь одно — случаев заболеваний среди населения, передающихся с укусом клещей, на сегодняшний день не зарегистрировано. А уберечься от укуса поможет правильная одежда и правильное поведение на природе. И еще положите в кошелек небольшой «клещедёр» — пластмассовый крючок поможет вам извлечь присосавшегося паразита быстро и без посторонней помощи. А чем быстрее вы уберете паразита — тем меньше вы ему оставите шансов заразить вас опасным заболеванием.

И еще раз напомним, как не стать жертвой паразитов. На прогулке используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.