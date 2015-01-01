Орловские клещи вышли из спячки

В связи с наступлением потепления на территории Орловской области жизнедеятельность клещей уже активизировалась. Корреспондент «Орловской среды» в минувшие выходные стряхнул с одежды сразу шестерых непрошеных гостей, которые прицепились к брюкам в балке Непрец. Первые случаи присасывания клещей уже отмечены в Болховском, Новосильском, Ливенском, Свердловском районах и в самом Орле.

В Роспотребнадзоре напомниили, что иксодовые клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита (на территории Орловской области не отмечен), иксодового клещевого боррелиоза, Крымской геморрагической лихорадки, клещевых риккетсиозов, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, туляремии.

Хотя Орловская область благополучна по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. В 2016 году клинически выраженные формы клещевого боррелиоза зарегистрированы у 5 жителей области. Впервые на территории области в 2016 году лабораторно подтверждена циркуляция среди иксодовых клещей возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В предстоящем сезоне проведение акарицидных обработок запланировано на территории практически всех муниципальных образований (планируется обработать порядка 300 га). Сами жители должны помнить и следовать правилам поведения в лесу и на природе, где высока вероятность подцепить непрошеного паразита:

— Используйте светлую одежду, максимально закрывающую тело с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить головным убором.

— Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

— Проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут).

— Не садитесь и не ложитесь на траву.

— После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов.

— Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

— Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

— Нельзя раздавливать клещей пальцами.

При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии.