Орловские коммунальщики вывезли 300 кубометров мусора с территорий кладбищ

Как сообщает администрация города Орла, в течение прошлой недели сотрудники МУП «Спецавтобаза» убирали мусор на Наугорском, Лепешкинском и Крестительском кладбищах. Всего было вывезено порядка 300 кубометров мусора.

МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» приступил к уборке Троицкого кладбища.

Кроме того, еще 460 тысяч рублей выставлены на электронный аукцион по поиску подрядчика для работ по уборке кладбищ. Подрядчик должен стать известен на следующей неделе.

 

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Опубликовано 27 Июн 2018 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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