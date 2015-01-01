Орловские коммунальщики вывезли 300 кубометров мусора с территорий кладбищ

Как сообщает администрация города Орла, в течение прошлой недели сотрудники МУП «Спецавтобаза» убирали мусор на Наугорском, Лепешкинском и Крестительском кладбищах. Всего было вывезено порядка 300 кубометров мусора.

МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» приступил к уборке Троицкого кладбища.

Кроме того, еще 460 тысяч рублей выставлены на электронный аукцион по поиску подрядчика для работ по уборке кладбищ. Подрядчик должен стать известен на следующей неделе.