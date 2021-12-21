Орловские «левши» собрали квадрокоптер на водородном топливе

Воспитанники регионального центра «Созвездие Орла» Даниил Толпекин и Иван Демин сейчас работают над усовершенствованием своего изобретения. Научный путь девятиклассников из Кромского района начался с образовательной смены в «Созвездии Орла». Здесь они выбрали интересное направление «Кинематика полетов беспилотников» в рамках темы «Альтернативная энергетика». Ребята уверены в том, что самый эффективный вид топлива – это водород. Именно водород они используют для своего квадрокоптера. Их дрон стал альтернативой дрону на литий-ионных аккумуляторах. Согласно примерным подсчетам, запас хода у созданного девятиклассниками дрона будет превышать в 1,5-2 раза мощность его литий-ионного аналога. Еще одно преимущество – квадрокоптер на водородном топливе достаточно экологичен.

Ребята приняли участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Даниил Толпекин прошел в финал. Призом конкурса стала путевка в главный образовательный центр страны «Сириус». Здесь Даниил работал над возможностью зарядки дронов в воздухе с помощью лазера. Сегодня ребята продолжают свои испытания уже на базе «Созвездия Орла». Изобретение орловских школьников планируется использовать в геодезических целях, — рассказали в пресс-службе облправительства.