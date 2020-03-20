Орловские литературные музеи из-за угрозы коронавируса отказались от групповых экскурсий

В связи с необходимостью противостоять распространению коронавируса в литературных музеях Орла вводятся серьезные ограничения на посещения. При этом как рассказали сами музейные работники, литературные музеи не закрываются, но отказаться пришлось от приема экскурсионных групп и проведения экскурсий. Поэтому все желающие могут познакомиться с экспозициями через виртуальные экскурсии на музейном сайте http://turgenevmus.ru/ Индивидуальные посещения будут продолжанться в соответствии с приказом (его можно посмотреть на сайте литературного музея Тургенева). В музее надеются, что ограничения продлятся недолго и коронавирус будет побежден. После снятия ограничений музеи радушно примут экскурсионные группы и индивидуальных посетителей в неограниченном количестве, — заверили музейные работники.