20 марта 2020



Орловские литературные музеи из-за угрозы коронавируса отказались от групповых экскурсий

В связи с необходимостью противостоять распространению коронавируса в литературных музеях Орла вводятся серьезные ограничения на посещения. При этом как рассказали сами музейные работники, литературные музеи не закрываются, но отказаться пришлось от приема экскурсионных групп и проведения экскурсий. Поэтому все желающие могут познакомиться с экспозициями через виртуальные экскурсии на музейном сайте http://turgenevmus.ru/ Индивидуальные посещения будут продолжанться в соответствии с приказом (его можно посмотреть на сайте литературного музея Тургенева). В музее надеются, что ограничения продлятся недолго и коронавирус будет побежден. После снятия ограничений музеи радушно примут экскурсионные группы и индивидуальных посетителей в неограниченном количестве, — заверили музейные работники.

 

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Опубликовано 20 Мар 2020 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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