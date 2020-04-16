Орловские малые и средние компании пострадавших от коронавируса отраслей получат прямую безвозмездную помощь на оплату труда сотрудников

Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области информирует о новых дополнительных мерах поддержки экономики и бизнеса, озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на заседании федерального Правительства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за помощью, заявил глава государства, должно быть простым и удобным с возможностью дистанционной подачи заявки. Условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата на 1 апреля.

Для увеличения мотивации банков по работе в программе беспроцентных кредитов на выплату заработной платы не менее 75% объема зарплатных кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБа.

Для системообразующих предприятий будет введен новый специальный кредитный продукт — льготный кредит на пополнение оборотных средств. Его можно будет использовать для обеспечения текущей деятельности, в том числе для авансовых платежей своим поставщикам-участникам кооперационных цепочек. Это поможет сохранить ритмичную работу им самим и их партнерам. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

По каждому из базовых опорных секторов экономики будут проработаны отдельные меры поддержки.

На обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов будет дополнительно направлено 200 млрд рублей, с тем, чтобы субъекты федерации могли гибко маневрировать финансовыми ресурсами, исходя их приоритетности, оперативности и эффективности.

По информации пресс-службы губернатора Орловской области.