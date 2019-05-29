Орловские медики создали независимый профсоюз

10 мая 2019 года орловские медики создали первичную организацию межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие». Председателем избран Дмитрий Серегин.

МПСРЗ «Действие» входит в Конфедерацию труда России.

25 мая сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал провел консультацию по защите трудовых прав для орловских профсоюзных активистов.

Дмитрий Серегин рассказал о причине появления на Орловщине новой профсоюзной организации:

— Я работаю в Орле фельдшером скорой помощи с 2012 года. Медики Орловской области и ранее сталкивались с проблемами защиты трудовых прав. Но особенно остро я почувствовал, что без активных действий самих сотрудников невозможно добиться сегодня достойных условий труда, когда началась «оптимизация» службы скорой медицинской помощи в виде присоединения службы Орловского района при Плещеевской ЦРБ к станции скорой медицинской помощи города Орла. Наш старый профсоюз оказался бессилен из-за постоянных оглядок на начальство. Председатель профсоюза, помучившись вместе с нами, уволилась и уехала работать в Москву, так же, как и старший фельдшер.

Сегодня мы видим, что произошло слияние профсоюза и администрации учреждения. Профсоюз же должен выступать за интересы работников даже против администрации, если это необходимо. В той ситуации, которая сложилась сейчас, это необходимо уже не только для обеспечения достойных условий труда медперсонала, но и для организации качественной скорой медицинской помощи населению.

В результате недальновидных действий чиновников департамента здравоохранения, кадровый голод, который в нашей сфере и так имел место, значительно усилился, так как половина сотрудников службы при Плещеевской ЦРБ так и не пришла на работу в городскую станцию СМП. Теперь еще большее количество бригад скорой помощи не укомплектовано в соответствии с требованиями Приказа Минздрава № 388н, а это значит, что на вызовы медики ездят по одному. Для пациентов это может стать роковым явлением.

В середине апреля 152 сотрудника коллектива обратились к высшим должностным лицам Орловской области в надежде на разумное решение проблемы. Кроме отписок о том, что в сфере здравоохранения у нас все хорошо, мы пока ничего не получили. Это и побудило нас создать профсоюзную организацию, которая будет отстаивать не только наши права, но и фактически интересы пациентов.

Нас поддерживают депутаты, в первую очередь депутаты фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и на региональном уровне, и на федеральном. Мы намерены довести дело до конца, потому что за нами стоят люди, мы находимся на передовой, от нас зависит, выживет пациент, сможет ли быть по-прежнему здоровым или нет.

Сейчас мы готовим некий ультиматум главврачу, которого департамент здравоохранения оставил крайним в этой ситуации, копию направим губернатору. Если нас снова не услышат, мы перейдем к другим методам борьбы за свои права, которые предусмотрены законом.

Руководитель фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в облсовете Руслан Перелыгин намерен помогать молодому профсоюзу в защите прав медиков:

— Орловские медики больше не надеются на чиновников. Они решили взять инициативу в свои руки, организовав команду и создав независимый профсоюз. Безусловно, мы поддерживаем это начинание и будем помогать. Сегодня нужно в рамках правового поля противостоять бесчеловечной «оптимизации» здравоохранения. Мы планируем подключить к этому вопросу наших депутатов Государственной Думы.

Дмитрий Серегин активно занимается общественной работой, он входит в Совет регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, возглавляет орловское региональное отделение молодежного движения «Справедливая сила».

Первичная организация межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие»