21 сентября 2018



Орловские медики спали маленького велосипедиста

В августе в приёмный покой НКМЦ экстренно поступил девятилетний мальчик. Врачи диагностировали у ребёнка массивный вдавленный перелом лобной кости с проникновением костных отломков на глубину более сантиметра с поражением твёрдой мозговой оболочки вещества головного мозга. Такую серьёзную травму мальчик получил после падения с велосипеда. Удар пришёлся о бордюрный камень, и едва не стоил ребёнку жизни.

При вдавленных переломах всегда есть вероятность повреждения крупных сосудистых коммуникаций. Если ничего не предпринимать, то у детей обязательно развивается посттравматическая эпилепсия, и они становятся глубокими инвалидами. Оперировать в этом случае нужно максимально быстро, — рассказал нейрохирург НКМЦ Евгений Старов.

По экстренным показаниям мальчика забрали в операционную. Там доктор провёл ребёнку резекцию перелома, а также одномоментную пластику титановыми конструкциями. Обычно подобные операции проходят в два этапа, но возможности орловской клиники позволяют провести пластику сразу же. После операции ребёнок не требовал реанимационных мероприятий, поэтому его сразу перевели в отделение. Уже через семь дней мальчик отправился домой в удовлетворительном состоянии, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 21 Сен 2018 в 16:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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