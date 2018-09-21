Орловские медики спали маленького велосипедиста

В августе в приёмный покой НКМЦ экстренно поступил девятилетний мальчик. Врачи диагностировали у ребёнка массивный вдавленный перелом лобной кости с проникновением костных отломков на глубину более сантиметра с поражением твёрдой мозговой оболочки вещества головного мозга. Такую серьёзную травму мальчик получил после падения с велосипеда. Удар пришёлся о бордюрный камень, и едва не стоил ребёнку жизни.

При вдавленных переломах всегда есть вероятность повреждения крупных сосудистых коммуникаций. Если ничего не предпринимать, то у детей обязательно развивается посттравматическая эпилепсия, и они становятся глубокими инвалидами. Оперировать в этом случае нужно максимально быстро, — рассказал нейрохирург НКМЦ Евгений Старов.

По экстренным показаниям мальчика забрали в операционную. Там доктор провёл ребёнку резекцию перелома, а также одномоментную пластику титановыми конструкциями. Обычно подобные операции проходят в два этапа, но возможности орловской клиники позволяют провести пластику сразу же. После операции ребёнок не требовал реанимационных мероприятий, поэтому его сразу перевели в отделение. Уже через семь дней мальчик отправился домой в удовлетворительном состоянии, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.